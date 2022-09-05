RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російський окупант розповів про сором перед українським народом: перехоплення ГУР

Фото: Російський окупант розповів про сором перед українським народом (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російський окупант у розмові з дівчиною заявив, що через участь у війні проти України він може мати проблеми в інституті, а також він відчуває сором перед українським народом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

Російський окупант хизується перед своєю знайомою, що викрав чужі шорти на окупованій частині Донецької області. Потім росіянин розповів, що бажає звільнитись з лав збройних сил, аби його відправили в Росію.

"Та ще з інституту якщо викинуть - це буде взагалі кошмар. У мене армія була на другому місці. Але я ж підписав контракт", - жаліється окупант.

Але за його словами, з армії неможливо звільнитись, оскільки окупантів просто не впускають на територію РФ. Також окупант заявив, що фактично він не захищає батьківщину.

"Я тут бачу бабку - мені соромно їй в очі дивитись. У неї був нормальний будинок, ми прийшли - його просто на шматки рознесло", - розповів росіянин.

Нагадаємо, що раніше п'яний окупант розповів про великі втрати у своєму підрозділі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніДонецька область