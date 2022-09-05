Російський окупант розповів про сором перед українським народом: перехоплення ГУР

Російський окупант у розмові з дівчиною заявив, що через участь у війні проти України він може мати проблеми в інституті, а також він відчуває сором перед українським народом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.
Російський окупант хизується перед своєю знайомою, що викрав чужі шорти на окупованій частині Донецької області. Потім росіянин розповів, що бажає звільнитись з лав збройних сил, аби його відправили в Росію.
"Та ще з інституту якщо викинуть - це буде взагалі кошмар. У мене армія була на другому місці. Але я ж підписав контракт", - жаліється окупант.
Але за його словами, з армії неможливо звільнитись, оскільки окупантів просто не впускають на територію РФ. Також окупант заявив, що фактично він не захищає батьківщину.
"Я тут бачу бабку - мені соромно їй в очі дивитись. У неї був нормальний будинок, ми прийшли - його просто на шматки рознесло", - розповів росіянин.
Нагадаємо, що раніше п'яний окупант розповів про великі втрати у своєму підрозділі.
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