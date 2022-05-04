Російський окупант зізнався СБУ в убивстві цивільних в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал СБУ .

21-річний окупант пішов на війну, щоб "матеріально підтримати свою матір". Його бойових шлях, однак, вийшов недовгим – перетин кордону, просування в Сумську область, а згодо супровід колони поранених назад до РФ.

"Дорогою їх розбили українські захисники, тож цей "герой" з колегами "віджали" 2 легкові автомобілі у звичайних українців. Ворожий загарбник впритул випустив чергу в цивільного, який мав нещастя потрапити на очі окупантам", – ідеться в повідомленні.

Тепер російський військовослужбовець намагається виправдати воєнний злочин "наказом". Проте, слідчі СБУ інкримінують йому статтю Кримінального кодексу із санкцією до 15 років позбавлення волі.