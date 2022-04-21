Российский нефтяной магнат Алекперов ушел с поста президента "Лукойла"

Сообщается, что уведомление об уходе Алекперова направлено главе совету директоров компании.

На конец марта 2022 года Алекперов владел и распоряжался голосами в отношении 3,12% акций "Лукойла". Также он обладал бенефициарным экономическим интересом еще в отношении 5,43% акций.

Отметим, Алекперов входит в санкционные списки США и Великобритании за войну России против Украины. По данным Forbes, его состояние оценивается в порядка 15 млрд долларов, он входит в топ-10 самых богатых россиян.

"Лукойл" является второй по величине нефтяной компанией в РФ.