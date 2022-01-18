ru ua
Ср, 19 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російський модуль МКС "Зоря" можуть назавжди ізолювати: в чому причина

Новость на русском →
Вівторок 18 січня 2022 21:27
Російський модуль МКС "Зоря" можуть назавжди ізолювати: в чому причина Фото: російський модуль МКС "Зоря" можуть назавжди ізолювати (nasa.gov)
Автор: Сергій Пишкін

NASA й астронавти "Роскомосу" працюють над усуненням витоку повітря в модулі "Зоря". Агенція допускає повну його ізоляцію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "Інтерфакс".

За словами директора NASA за програмою МКС Робін Гейтенс, в найгіршому варіанті розвитку подій - агенція може перманентно ізолювати модуль.

Водночас витік настільки маленький, що його складно виявити детекторами або ж ультразвуковими засобами діагностики. Втім, на станції є достатньо повітря, у зв’язку з чим витік не несе серйозних загроз.

Нагадаємо, у серпні позаминулого року у модулі "Зоря" було виявлено тріщину розміром 4 сантиметрів. Після того як її ізолювали - швидкість падіння тиску на МКС зменшилась, втім витік продовжувався. Ще 31 грудня космонавти "Роскосмосу" виявили останнє можливе місце витоку повітря. Незабаром до МКС прибудуть нові засоби для ремонту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація NASA
NEWS
Список професій суттєво скоротять. Зеленський відповів на петицію про військовий облік жінок
Список професій суттєво скоротять. Зеленський відповів на петицію про військовий облік жінок
DAILY
Пенсії, податки, СБУ та олігархи. Які плани у депутатів Ради на 2022 рік
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пенсії, податки, СБУ та олігархи. Які плани у депутатів Ради на 2022 рік