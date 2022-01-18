Російський модуль МКС "Зоря" можуть назавжди ізолювати: в чому причина

NASA й астронавти "Роскомосу" працюють над усуненням витоку повітря в модулі "Зоря". Агенція допускає повну його ізоляцію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання " Інтерфакс ".

За словами директора NASA за програмою МКС Робін Гейтенс, в найгіршому варіанті розвитку подій - агенція може перманентно ізолювати модуль.

Водночас витік настільки маленький, що його складно виявити детекторами або ж ультразвуковими засобами діагностики. Втім, на станції є достатньо повітря, у зв’язку з чим витік не несе серйозних загроз.

Нагадаємо, у серпні позаминулого року у модулі "Зоря" було виявлено тріщину розміром 4 сантиметрів. Після того як її ізолювали - швидкість падіння тиску на МКС зменшилась, втім витік продовжувався. Ще 31 грудня космонавти "Роскосмосу" виявили останнє можливе місце витоку повітря. Незабаром до МКС прибудуть нові засоби для ремонту.