UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Российский модуль на МКС неожиданно включил двигатели. NASA проведет расследование

Автор: Анастасия Рокитна

В июле российский космическо-лабораторный модуль "Наука" неожиданно активировал свои двигатели после успешной стыковки с Международной космической станцией. NASA займется расследованием инцидента.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на NASA.

Команда сосредоточится на анализе имеющихся данных, сотрудничестве с российскими коллегами для получения любой информации, необходимой для их оценки, и координации с другими международными партнерами.

"В соответствии с политикой NASA формируется исследовательская группа для проверки этой деятельности. Команда NASA начнет с определения членов команды и определения масштабов расследования", - говорится в сообщении.

Ранее российский многофункциональный лабораторный модуль "Наука” неожиданно активировал свои двигатели 29 июля после успешной стыковки с МКС. Из-за этого в NASA отменили запуск корабля Starliner.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияNASA