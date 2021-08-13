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Російський модуль на МКС несподівано увімкнув двигуни. NASA проведе розслідування

Автор: Анастасія Рокитна

У липні російський космічно-лабораторний модуль "Наука" несподівано активував свої двигуни після успішного стикування з Міжнародною космічною станцією. NASA займеться розслідуванням інциденту.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на NASA.

Команда зосередиться на аналізі наявних даних, співробітництві з російськими колегами для отримання будь-якої інформації, необхідної для їхньої оцінки, і координації з іншими міжнародними партнерами.

"Відповідно до політики NASA формується дослідницька група для перевірки цієї діяльності. Команда NASA почне з визначення членів команди і визначення масштабів розслідування", - йдеться у повідомленні.

Раніше російський багатофункціональний лабораторний модуль “Наука” несподівано активував свої двигуни 29 липня після успішного стикування з МКС. Через це у NASA скасували запуск корабля Starliner.

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Російська ФедераціяNASA