Російський МЗС відповів на розкриття західними ЗМІ планів вторгнення в Україну

Офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ прокоментувала повідомлення західних ЗМІ про плани вторгнення в Україну. Марія Захарова звинуватила США у перекладанні відповідальності за ескалацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання " Коммерсантъ ".

"Російські збройні сили на російській території - законне право суверенної держави. Виходячи з дій НАТО в регіоні (від маневрів в Чорному морі до поставок озброєнь на Україну), американська преса повинна бути стурбована агресивними діями не Росії, а США", - сказала вона.

За її словами, "Штати проводять спецоперацію з нагнітання обстановки навколо України з перекладанням відповідальності на Росію. Її основу складають провокаційні дії поблизу російських кордонів, супроводжувані обвинувальною риторикою на адресу Москви".

"В принципі, нічого нового - класична західна тактика. Вражає тільки масштаб нахабства і брехні", - додала Захарова.