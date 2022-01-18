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Російське МЗС спростувало інформацію про евакуацію своїх дипломатів з України

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Москва, Вівторок 18 січня 2022 09:10
Російське МЗС спростувало інформацію про евакуацію своїх дипломатів з України Фото: Сергій Лавров, глава МЗС РФ (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві закордонних справ РФ спростували інформацію про евакуацію російських дипломатів з України. Там заявляють, що посольство у Києві працює в штатному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини".

"Посольство Росії у Києві працює у штатному режимі", - повідомляють в МЗС РФ.

Нагадаємо, видання The New York Times напередодні опублікувало інформацію в якій було вказано, що дипломатам у двох російських консульствах в Україні було наказано підготуватися до виїзду з країни.

Повідомлялося, що 5 січня країну вже покинули 18 осіб - в основному діти і дружини російських дипломатів.

Видання з посиланням на джерела в СБУ заявляло, що найближчими днями з України можуть виїхати 30 осіб з Києва та консульства у Львові.

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