Російське МЗС спростувало інформацію про евакуацію своїх дипломатів з України
Фото: Сергій Лавров, глава МЗС РФ (GettyImages)
У Міністерстві закордонних справ РФ спростували інформацію про евакуацію російських дипломатів з України. Там заявляють, що посольство у Києві працює в штатному режимі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини".
"Посольство Росії у Києві працює у штатному режимі", - повідомляють в МЗС РФ.
Нагадаємо, видання The New York Times напередодні опублікувало інформацію в якій було вказано, що дипломатам у двох російських консульствах в Україні було наказано підготуватися до виїзду з країни.
Повідомлялося, що 5 січня країну вже покинули 18 осіб - в основному діти і дружини російських дипломатів.
Видання з посиланням на джерела в СБУ заявляло, що найближчими днями з України можуть виїхати 30 осіб з Києва та консульства у Львові.