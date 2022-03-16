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Российский "КАМАЗ" сократит производство на 40% из-за дефицита компонентов

Фото: КАМАЗ сократит производство на 40% благодаря санкциям (wikipedia.org)
Автор: Александр Белоус

Российский "КАМАЗ" может лишиться 40% объемов производства из-за проблем с поставками комплектующих. Без работы останутся 15 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

"И порядка 15 тысяч работников завода будут вынуждены перейти в режим простоя до решения вопроса с поставками комплектующих", - сказал глава Татарстана Рустам Миниханов на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ с участием президента Владимира Путина.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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