Російський "КАМАЗ" скоротить виробництво на 40% через дефіцит компонентів

Російський "КАМАЗ" може втратити 40% обсягів виробництва через проблеми з поставками комплектуючих. Без роботи залишаться 15 тисяч осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
"І близько 15 тисяч працівників заводу будуть змушені перейти в режим простою до вирішення питання з поставками комплектуючих", - сказав глава Татарстану Рустам Мініханов на нараді про заходи соціально-економічної підтримки суб'єктів РФ за участю президента Володимира Путіна.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.