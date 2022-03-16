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Російський "КАМАЗ" скоротить виробництво на 40% через дефіцит компонентів

Фото: КАМАЗ скоротить виробництво на 40% завдяки санкціям (wikipedia.org)
Автор: Олександр Білоус

Російський "КАМАЗ" може втратити 40% обсягів виробництва через проблеми з поставками комплектуючих. Без роботи залишаться 15 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

"І близько 15 тисяч працівників заводу будуть змушені перейти в режим простою до вирішення питання з поставками комплектуючих", - сказав глава Татарстану Рустам Мініханов на нараді про заходи соціально-економічної підтримки суб'єктів РФ за участю президента Володимира Путіна.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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