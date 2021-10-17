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Российский истребитель сопроводил над Японским морем американский бомбардировщик

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Москва, Воскресенье 17 октября 2021 10:56
Российский истребитель сопроводил над Японским морем американский бомбардировщик Фото: истребитель РФ сопроводил над Японским морем американский бомбардировщик (militaryarms.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Российский истребитель сопроводил над Японским морем американский бомбардировщик. В РФ заявили, что нарушения границы страны не допущено.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

Истребитель Миг-31 поднимался для сопровождения над акваторией Японского моря стратегического бомбардировщика B-1B ВВС США, сообщает Национальный центр управления обороной.

Полет российского самолета выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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