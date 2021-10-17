Российский истребитель сопроводил над Японским морем американский бомбардировщик
Фото: истребитель РФ сопроводил над Японским морем американский бомбардировщик (militaryarms.ru)
Российский истребитель сопроводил над Японским морем американский бомбардировщик. В РФ заявили, что нарушения границы страны не допущено.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".
Истребитель Миг-31 поднимался для сопровождения над акваторией Японского моря стратегического бомбардировщика B-1B ВВС США, сообщает Национальный центр управления обороной.
Полет российского самолета выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.