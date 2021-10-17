ru ua
Нд, 17 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Російський винищувач супроводив над Японським морем американський бомбардувальник

Новость на русском →
Москва, Неділя 17 жовтня 2021 10:56
Російський винищувач супроводив над Японським морем американський бомбардувальник Фото: винищувач РФ супроводив над Японським морем американський бомбардувальник (militaryarms.ru)
Автор: Анастасія Рокитна

Російський винищувач супроводив над Японським морем американський бомбардувальник. У РФ заявили, що порушення кордону країни не допущено.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".

Винищувач Міг-31 піднімався для супроводу над акваторією Японського моря стратегічного бомбардувальника B-1B ВПС США, повідомляє Національний центр управління обороною.

Політ російського літака виконувався відповідно до міжнародних правил використання повітряного простору.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки
NEWS
Бойовики 11 разів порушили режим "тиші" на Донбасі, без втрат
Бойовики 11 разів порушили режим "тиші" на Донбасі, без втрат
DAILY
Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України