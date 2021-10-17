Російський винищувач супроводив над Японським морем американський бомбардувальник
Фото: винищувач РФ супроводив над Японським морем американський бомбардувальник (militaryarms.ru)
Російський винищувач супроводив над Японським морем американський бомбардувальник. У РФ заявили, що порушення кордону країни не допущено.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".
Винищувач Міг-31 піднімався для супроводу над акваторією Японського моря стратегічного бомбардувальника B-1B ВПС США, повідомляє Національний центр управління обороною.
Політ російського літака виконувався відповідно до міжнародних правил використання повітряного простору.