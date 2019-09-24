Российский истребитель нарушил воздушное пространство Эстонии

Генштаб Сил обороны Эстонии заявил, что российский Су-34 без предупреждения нарушил воздушное пространство Эстонии. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на эстонское издание ERR.

Как сообщается, у истребителя был выключен транспондер, полетный план представлен не был. Самолет не вступал в радиоконтакт с диспетчерскими службами Эстонии.

В связи с инцидентом, в МИД Эстонии вызвали российского посла, которому была вручена соответствующая нота.

Россия, в свою очередь, отрицает, что нарушила воздушное пространство Эстонии. В Минобороны РФ отметили, что совершили только плановый перелет в Калининградскую область над нейтральными водами Балтийского моря.

"Последовавшие спустя сутки заявления эстонской стороны о якобы нарушении российским самолетом воздушного пространства Эстонии являются запоздалой попыткой привлечь необоснованное внимание и вызывают недоумение", - добавили в Минобороны РФ.

Напомним, 18 сентября истребители бельгийских военно-воздушных сил осуществили перехват российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 Blackjack в воздушном пространстве НАТО.

Еще ранее истребители Typhoon и многоцелевой заправщик Voyager Военно-воздушных сил Великобритании дважды поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов Ту-95 и Су-27.