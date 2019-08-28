Российский госбанк заявляет о судебном запрете продавать дочерний банк в Украине

Российская госкорпорация ВЭБ сообщила о том, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма запретил продавать акции дочернего банка ВЭБа - "Проминвестбанка" - в Украине. Об этом говорится в заявлении ВЭБа.

Согласно сообщению, решение было вынесено после экстренных слушаний и обмена состязательными позициями с украинской стороной.

В заявлении утверждается, что английский юрист Джо Тирадо вынес решение, которым "запретил Украине продавать акции ПИБа, а также обязал Украину возместить "ВЭБ.РФ" понесенные арбитражные расходы".

Отметим, что аукцион по продаже контрольного пакета "Проминвестбанка" должен был состояться 28 августа, однако биржа ПФТС, которая должна проводить аукцион, не получила ни одной заявки от участников.

Напомним, в мае 2018 года Третейский суд в Гааге постановил, что Россия должна компенсировать украинским инвесторам из группы "Приват" 159 млн долларов за аннексию Крыма.

В январе 2019 года Верховный суд Украины разрешил арестовать акции российских банков для взыскания компенсации за аннексию Крыма и "национализированные активы". Заявители 8 юридических лиц и одно физическое лицо (экс-владельцы "ПриватБанка" и связанные с ними компании) просили наложить арест на акции "Сбербанка", "Проминвестбанка" и "ВТБ банка".