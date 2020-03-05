Российский госбанк угрожает арестом активов Украины за границей

Российская госкорпорация ВЭБ.РФ намерена добиваться конфискации активов Украины за рубежом, чтобы покрыть свои убытки из-за потери дочернего "Проминвестбанка". Об этом говорится в заявлении ВЭБ, сообщают российские СМИ.

В заявлени говорится, что акции "Проминвестбанка" были проданы на аукционе 4 марта за 268,7 млн грн несмотря на запрет Стокгольмского арбитража.

"Мы приложим все законные усилия к компенсации наших потерь за счет активов Украины на территории иностранных юрисдикций", - заявил старший вице-президент правового блока ВЭБа Игорь Краснов.

ВЭБ будет защищать свои права всеми законными способами во всех судебных инстанциях на территории РФ, Украины и в международном арбитраже, говорится в сообщении российской госкорпорации.

Как сообщало РБК-Украина, пакет акций ПАО "Проминвестбанк", дочернего банка российской госкорпорации ВЭБ.РФ в размере 99,7726% продан с аукциона на фондовой бирже ПФТС 4 марта. Цена продажи пакета составила 268,7 млн грн

Напомним, в мае 2018 года Третейский суд в Гааге постановил, что Россия должна компенсировать украинским инвесторам из группы "Приват" 159 млн долларов за аннексию Крыма.

В январе 2019 года Верховный суд Украины разрешил арестовать акции российских банков для взыскания компенсации за аннексию Крыма и "национализированные активы".