Російський держбанк погрожує арештом активів України за кордоном

Російська держкорпорація ВЭБ.РФ має намір домагатися конфіскації активів України за кордоном, щоб покрити свої збитки через втрату дочірнього "Промінвестбанку". Про це йдеться в заяві ВЭБ, повідомляють російські ЗМІ.

У заяві йдеться, що акції "Промінвестбанку" були продані на аукціоні 4 березня за 268,7 млн грн, незважаючи на заборону Стокгольмського арбітражу.

"Ми докладемо всі законні зусилля до компенсації наших втрат за рахунок активів України на території іноземних юрисдикцій", - заявив старший віце-президент правового блоку ВЭБ Ігор Краснов.

ВЭБ буде захищати свої права усіма законними способами в усіх судових інстанціях на території РФ, України та у міжнародному арбітражі, йдеться в повідомленні російської держкорпорації.

Як повідомляло РБК-Україна, пакет акцій ПАТ "Промінвестбанк", дочірнього банку російської держкорпорації ВЄБ.РФ у розмірі 99,7726% проданий з аукціону на фондовій біржі ПФТС 4 березня. Ціна продажу пакета склала 268,7 млн грн

Нагадаємо, в травні 2018 року Третейський суд в Гаазі постановив, що Росія повинна компенсувати українським інвесторам з групи "Приват" 159 млн доларів за анексію Криму.

У січні 2019 року Верховний суд України дозволив заарештувати акції російських банків для стягнення компенсації за анексію Криму та націоналізовані активи".