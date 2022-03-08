Российский газ продолжает поступать в Европу по магистральным газопроводам

Потоки в западном направлении в пограничном пункте Мальнов на трубопроводе Ямал-Европа возобновились вечером в понедельник и составили около 11,9 млн кВтч/ч в час в течение ночи, свидетельствуют данные оператора Gascade.

Согласно результатам аукциона, российский "Газпром" зарезервировал 3,1 млн кубометров газа в час для транзита газа по газопроводу "Ямал-Европа" на 8 марта.

Россия поздно вечером в понедельник заявила, что может прекратить поставки газа по трубопроводу "Северный поток-1" в Германию в ответ на решение Берлина в прошлом месяце приостановить открытие газопровода "Северный поток-2", но заявила, что еще не приняла такого решения.

Согласно данным Refinitiv Eikon, во вторник утром потоки в трубопроводе под Балтийским морем оставались на стабильном уровне.

Российский газ также продолжал поступать через Украину в Словакию с заявками на пограничных пунктах Вельке-Капушаны на уровне 882 665 мегаватт-часов (МВтч) в сутки и не изменилось по сравнению с предыдущими днями, свидетельствуют данные Словацкой газотранспортной системы.