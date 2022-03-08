ru ua
Вт, 08 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Российский газ продолжает поступать в Европу по магистральным газопроводам

Новина українською →
Украина, Вторник 08 марта 2022 11:50
Российский газ продолжает поступать в Европу по магистральным газопроводам Фото: Российский газ продолжает поступать в Европу 8 марта (gettyimages.com)
Автор: Александр Белоус

Российский газ, поставляемый по трубопроводу Ямал-Европа через Польшу, утром во вторник, 8 марта, направлялся на запад в Германию. Потоки в Словакию через Украину оставались на недавнем высоком уровне, свидетельствуют данные оператора газопровода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Потоки в западном направлении в пограничном пункте Мальнов на трубопроводе Ямал-Европа возобновились вечером в понедельник и составили около 11,9 млн кВтч/ч в час в течение ночи, свидетельствуют данные оператора Gascade.

Согласно результатам аукциона, российский "Газпром" зарезервировал 3,1 млн кубометров газа в час для транзита газа по газопроводу "Ямал-Европа" на 8 марта.

Россия поздно вечером в понедельник заявила, что может прекратить поставки газа по трубопроводу "Северный поток-1" в Германию в ответ на решение Берлина в прошлом месяце приостановить открытие газопровода "Северный поток-2", но заявила, что еще не приняла такого решения.

Согласно данным Refinitiv Eikon, во вторник утром потоки в трубопроводе под Балтийским морем оставались на стабильном уровне.

Российский газ также продолжал поступать через Украину в Словакию с заявками на пограничных пунктах Вельке-Капушаны на уровне 882 665 мегаватт-часов (МВтч) в сутки и не изменилось по сравнению с предыдущими днями, свидетельствуют данные Словацкой газотранспортной системы.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
В Генштабе рассказали, как прошли двенадцатые сутки войны
В Генштабе рассказали, как прошли двенадцатые сутки войны
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать