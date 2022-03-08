Российский газ продолжает поступать в Европу по магистральным газопроводам
Российский газ, поставляемый по трубопроводу Ямал-Европа через Польшу, утром во вторник, 8 марта, направлялся на запад в Германию. Потоки в Словакию через Украину оставались на недавнем высоком уровне, свидетельствуют данные оператора газопровода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Потоки в западном направлении в пограничном пункте Мальнов на трубопроводе Ямал-Европа возобновились вечером в понедельник и составили около 11,9 млн кВтч/ч в час в течение ночи, свидетельствуют данные оператора Gascade.
Согласно результатам аукциона, российский "Газпром" зарезервировал 3,1 млн кубометров газа в час для транзита газа по газопроводу "Ямал-Европа" на 8 марта.
Россия поздно вечером в понедельник заявила, что может прекратить поставки газа по трубопроводу "Северный поток-1" в Германию в ответ на решение Берлина в прошлом месяце приостановить открытие газопровода "Северный поток-2", но заявила, что еще не приняла такого решения.
Согласно данным Refinitiv Eikon, во вторник утром потоки в трубопроводе под Балтийским морем оставались на стабильном уровне.
Российский газ также продолжал поступать через Украину в Словакию с заявками на пограничных пунктах Вельке-Капушаны на уровне 882 665 мегаватт-часов (МВтч) в сутки и не изменилось по сравнению с предыдущими днями, свидетельствуют данные Словацкой газотранспортной системы.
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