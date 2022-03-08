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Російський газ продовжує надходити до Європи магістральними газопроводами

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Україна, Вівторок 08 березня 2022 11:50
Російський газ продовжує надходити до Європи магістральними газопроводами Фото: російський газ продовжує надходити в Європу 8 березня (gettyimages.com)
Автор: Олександр Білоус

Російський газ, що поставляється по трубопроводу Ямал-Європа через Польщу, вранці у вівторок, 8 березня, прямував на захід до Німеччини. Потоки в Словаччину через Україну залишалися на недавньому високому рівні, свідчать дані оператора газопроводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Потоки в західному напрямку в прикордонному пункті Мальнов на трубопроводі Ямал-Європа відновилися ввечері в понеділок і склали близько 11,9 млн кВтг/год на годину протягом ночі, свідчать дані оператора Gascade.

Згідно з результатами аукціону, російський "Газпром" зарезервував 3,1 млн кубометрів газу на годину для транзиту газу по газопроводу "Ямал-Європа" на 8 березня.

Росія пізно ввечері в понеділок заявила, що може припинити постачання газу по трубопроводу "Північний потік-1" до Німеччини у відповідь на рішення Берліна минулого місяця призупинити відкриття газопроводу "Північний потік-2", але заявила, що ще не прийняла такого рішення.

Згідно з даними Refinitiv Eikon, у вівторок вранці потоки в трубопроводі під Балтійським морем залишалися на стабільному рівні.

Російський газ також продовжував надходити через Україну до Словаччини із заявками на прикордонних пунктах Вельке-Капушани на рівні 882 665 мегават-годин (МВтч) на добу і не змінилося в порівнянні з попередніми днями, свідчать дані Словацької газотранспортної системи.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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