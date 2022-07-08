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Российский флот получил первую подлодку-носитель ядерных беспилотников

Фото: в России завершили испытания атомной подлодки "Белгород" (кадр видео)
Автор: Наталья Юрченко

Российский флот получил первую подлодку специального назначения К-329 "Белгород". Она является носителем ядерных беспилотных подводных аппаратов "Посейдон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу завода "Севмаш".

Атомный подводный ракетоносец "Белгород" передали ВМС России в пятницу, 8 июля, устроив при этом торжественную церемонию.

Подлодка К-329 "Белгород" предназначена для проведения поисково-спасательных операций, а также может быть использована как носитель глубоководных и автономных подводных аппаратов, в частности и ядерных торпед "Посейдон".

Лодку спустили на воду в 2019 году. Ранее завод-производитель "Севмаш" заявлял, что все испытания завершат еще в конце 2021 года.

Фото: Россия закончила испытаний атомной подлодки "Белгород"
(atomic-energy.ru)

Беспилотные подводные аппараты "Посейдон"

В России заявляют, что подлодка "Белгород" станет первым носителем ядерных торпед "Посейдон". В РФ их называют "оружием Судного дня".

"Посейдон" - это беспилотный подводный аппарат, оснащенный ядерной боеголовкой. Главной задачей этой торпеды является доставка ядерного боеприпаса к берегам вероятного противника, в результате чего может быть нанесет ядерный удар.

Официально разработку данного "дрона" подтвердил глава Кремля Владимир Путин в 2018 году. Однако пока над этим проектом еще продолжается. В России говорят, что "Посейдон" поступит на вооружение не ранее 2027 года.

Фото: в России разрабатывают ядерную торпеду "Посейдон" (кадр видео)

Напомним, ранее стало известно об испытаниях Россией новых ракет, которые якобы будут развернуты примерно в 3000 км к востоку от Москвы.

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