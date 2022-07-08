Російський флот отримав перший підводний човен-носій ядерних безпілотників

Атомний підводний ракетоносець "Білгород" передали ВМС Росії в п'ятницю, 8 липня, влаштувавши при цьому урочисту церемонію.

Підводний човен К-329 "Білгород" призначений для проведення пошуково-рятувальних операцій, а також може бути використаний як носій глибоководних і автономних підводних апаратів, зокрема і ядерних торпед "Посейдон"

Човен спустили на воду у 2019 році. Раніше завод-виробник "Севмаш" заявляв, що всі випробування завершать ще в кінці 2021 року.



Фото: Росія закінчила випробування атомного підводного човна"Білгород"

(atomic-energy.ru)

Безпілотні підводні апарати "Посейдон"

У Росії заявляють, що підводний човен "Білгород" стане першим носієм ядерних торпед "Посейдон". У РФ їх називають "зброєю Судного дня".

"Посейдон" - це безпілотний підводний апарат, оснащений ядерною боєголовкою. Головним завданням цієї торпеди є доставка ядерного боєприпасу до берегів ймовірного противника, в результаті чого може бути завдано ядерного удару.

Офіційно розробку даного "дрона" підтвердив глава Кремля Володимир Путін у 2018 році. Однак поки робота над цим проєктом ще триває. У Росії кажуть, що "Посейдон" надійде на озброєння не раніше 2027 року.

Фото: у Росії розробляють ядерну торпеду "Посейдон" (кадр відео)