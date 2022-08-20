Российский дипломат призвал "не щадить украинцев". У Зеленского ответили

Реакция ОП

"Постпред РФ в Австрии Михаил Ульянов заявляет о необходимости "окончательного решения украинского вопроса" и призывает к геноциду. Снова услышали в Европе: "Не все россияне такие как Путин" и "Нужно дать поработать Северному потоку-2". Время понять: РФ - это фашистская вертикаль миллионов людей", - отметил Подоляк.

Что заявил Ульянов

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсети Twitter публично призвал "не щадить украинцев", комментируя пост президента Украины Владимира Зеленского, который поблагодарил США за новый пакет помощи.

Позже Ульянов удалил свой твит, но он остался в вебархиве, а также в сети остались скриншоты.

Также российский дипломат пытался оправдаться, написав, что его "неправильно поняли".

"Я, конечно, имел в виду США с их поставками оружия и президента Украины, который буквально вчера заявил, что он отвергает любые мирные переговоры. Действительно, никакой пощады с их стороны к украинскому населению. Это то, что я сказал", - написал Ульянов.

Напомним, накануне президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 755 млн долларов. Он включает различное вооружение, в том числе ракеты, гаубицы, беспилотники и снаряды.

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