Российский дипломат в ООН опубликовал фейк о войне на Донбассе

Заместитель постоянного представителя России при ООН в Женеве Александр Алимов опубликовал в сети Twitter фейк о войне на Донбассе. Он разместил фотографию убитой в 2013 году девочки из российского Уссурийска, назвав ее жертвой "обстрелов украинских сил".

Об этом написал спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"Хотите знать, как рождаются российские фейки?.. Российский дипломат в Женеве разместил фотографию девочки, которая, по его утверждению, погибла на Донбассе от обстрелов украинской армии. На самом деле эта девочка по имени Анастасия (Луцишина, - ред.) родом из Уссурийска, Россия, которую убил таксист в 2013 году", - подчеркнул спикер.

Отметим, Алимов выдал Анастасию за погибшую 6-летнюю девочку Полину Солодку, которая якобы одной из первых погибла в центре Славянска в 2014 году.

Напомним, в 2017 году руководство Twitter вызвали на допрос из-за российской пропаганды: следователи изучали распространение РФ фейковых новостей и пропаганды в социальных сетях в ходе выборов американского президента.

Как писало РБК-Украина, в марте сообщалось, что российская оккупационная власть продолжает вести лживую информационную кампанию в Донбассе с целью дискредитации подразделений ООС и обвинения украинских защитников в срыве минских договоренностей.