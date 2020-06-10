ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Российский дипломат в ООН опубликовал фейк о войне на Донбассе

Новости » Политика     10.06.2020 - 10:36
Российский дипломат в ООН опубликовал фейк о войне на Донбассе
Фото: Александр Алимов (скрин видео youtube.com)

Он опубликовал фото убитой в 2013 году девочки из РФ, назвав ее жертвой "обстрелов украинских сил"

Заместитель постоянного представителя России при ООН в Женеве Александр Алимов опубликовал в сети Twitter фейк о войне на Донбассе. Он разместил фотографию убитой в 2013 году девочки из российского Уссурийска, назвав ее жертвой "обстрелов украинских сил".

Об этом написал спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Российский дипломат в ООН опубликовал фейк о войне на Донбассе

"Хотите знать, как рождаются российские фейки?.. Российский дипломат в Женеве разместил фотографию девочки, которая, по его утверждению, погибла на Донбассе от обстрелов украинской армии. На самом деле эта девочка по имени Анастасия (Луцишина, - ред.) родом из Уссурийска, Россия, которую убил таксист в 2013 году", - подчеркнул спикер.

Отметим, Алимов выдал Анастасию за погибшую 6-летнюю девочку Полину Солодку, которая якобы одной из первых погибла в центре Славянска в 2014 году.

Напомним, в 2017 году руководство Twitter вызвали на допрос из-за российской пропаганды: следователи изучали распространение РФ фейковых новостей и пропаганды в социальных сетях в ходе выборов американского президента.

Как писало РБК-Украина, в марте сообщалось, что российская оккупационная власть продолжает вести лживую информационную кампанию в Донбассе с целью дискредитации подразделений ООС и обвинения украинских защитников в срыве минских договоренностей.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Российская ФедерацияДонбассфейк
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь