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Російський дипломат в ООН опублікував фейк щодо війни на Донбасі

Новини » Політика     10.06.2020 - 10:36
Російський дипломат в ООН опублікував фейк щодо війни на Донбасі
Фото: Олександр Алімов (скрін відео youtube.com)

Він опублікував фото вбитої у 2013 році дівчинки з РФ, назвавши її жертвою "обстрілів українських сил"

Заступник постійного представника Росії при ООН в Женеві Олександр Алімов опублікував у мережі Twitter фейк щодо війни на Донбасі. Він розмістив фотографію вбитої у 2013 році дівчинки з російського Уссурійська, назвавши її жертвою "обстрілів українських сил".

Про це написав речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

Російський дипломат в ООН опублікував фейк щодо війни на Донбасі

"Хочете знати, як народжуються російські фейки?.. Російський дипломат у Женеві розмістив фотографію дівчини, яка, за його твердженням, загинула на Донбасі від обстрілів української армії. Насправді ця дівчина на ім'я Анастасія (Луцишина, - ред.) родом з Уссурійська, Росія, яку вбив таксист у 2013 році", - підкреслив речник.

Зазначимо, Алімов видав Анастасію за загиблу 6-річну дівчинку Поліну Солодку, яка начебто однією із перших загинула в центрі Слов'янська у 2014 році.

Нагадаємо, у 2017 році керівництво Twitter викликали на допит через російську пропаганду: слідчі вивчали поширення РФ фейковий новин і пропаганди в соціальних мережах у ході виборів американського президента.

Як писало РБК-Україна, у березні повідомлялося, що російська окупаційна влада продовжує вести брехливу інформаційну кампанію на Донбасі з метою дискредитації підрозділів ООС і звинувачення українських захисників у зриві мінських домовленостей.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Російська ФедераціяДонбасфейк
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