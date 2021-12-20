Российский "Бук" перегнали на Донбасс накануне катастрофы MH17, - обвинение

По словам прокурора Варда Фердинандуссе, "Бук" был доставлен на территорию Украины из Российской Федерации через пограничный переход в Северном (Луганская область) в ночь с 16 на 17 июля 2014 года.

"Это произошло в то время, когда из России ввозилось много тяжелой техники", - отметил он.

Он также подчеркнул, что этому предшествовали призывы обвиняемых россиян Игоря Гиркина и Сергея Дубинского, которые занимали руководящие должности в так называемой "ДНР", о необходимости поставки средств ПВО для целей на большой высоте.

Прокурор отметил, что за несколько недель до катастрофы MH17 только в Донецкой области было сбито 12 украинских вертолетов и 4 самолета. При этом боевики своим оружием не могли поразить более высоко летящие украинские истребители, в результате ударов, которых несли тяжелые потери.

Также сообщается, что обвинение на суде представило данные прослушки телефонного разговора Дубинского о необходимости поставок именно ракет и ЗРК "Бук".

"Наша единственная надежда - это "Бук". И сегодня вечером приедет "Бук", и все проблемы решаются", - заявил он Олегу Пулатову, единственному обвиняемому, в отношении которого суд по MH17 идет не заочно.

Кроме того, Фердинандуссе отметил, что накануне катастрофы MH17 боевики в районе оккупированного Снежного уже сбили два украинских истребителя.

На данный момент в суде рассматривают подробный маршрут российского "Бука" до катастрофы и после нее.