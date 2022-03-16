Российский "АвтоВАЗ" отправит сотрудников в отпуск из-за нехватки деталей

Российский "АвтоВАЗ" перенес корпоративный отпуск с лета на период с 4 апреля по 24 апреля. Исключение будет сделано только для сотрудников, отвечающих за функционирование инфраструктуры предприятий в Тольятти и Ижевске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение АвтоВАЗа .

"АвтоВАЗ" заявляет, что отпуск был сдвинут "в связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов и с целью недопущения значительного сокращения заработка сотрудников".

"Данное решение позволит компании накопить необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске с 25 апреля, а также в мае 2022 года", - сообщили в пресс-службе.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске. Продажи "АвтоВАЗа" за январь-февраль 2022 года составили 40,4 тысяч автомобилей Lada.