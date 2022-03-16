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Російський "АвтоВАЗ" відправить співробітників у відпустку через брак деталей

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Москва, Середа 16 березня 2022 09:57
Російський "АвтоВАЗ" відправить співробітників у відпустку через брак деталей Фото: АвтоВАЗ відправить співробітників у відпустку через брак деталей (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

Російський "АвтоВАЗ" переніс корпоративну відпустку з літа на період з 4 квітня по 24 квітня. Виняток буде зроблено тільки для співробітників, що відповідають за функціонування інфраструктури підприємств в Тольятті та Іжевську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення АвтоВАЗа.

"АвтоВАЗ" заявляє, що відпустка була зрушена "у зв'язку з триваючою кризою в поставках електронних компонентів і з метою недопущення значного скорочення заробітку співробітників".

"Дане рішення дозволить компанії накопичити необхідний запас компонентів для забезпечення більш стабільної роботи підприємств в Тольятті та Іжевську з 25 квітня, а також у травні 2022 року", - повідомили в прес-службі.

"АвтоВАЗ" випускає автомобілі Lada і Renault. Виробничі площі компанії знаходяться в Тольятті та Іжевську. Продажі "АвтоВАЗу" за січень-лютий 2022 року склали 40,4 тисяч автомобілів Lada.

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