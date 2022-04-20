Российским теннисистам запретили участвовать на Уимблдоне

Запрет на участие российских игроков не позволит второй ракетке мира Даниилу Медведеву и Андрею Рублеву, занимавшему восьмое место, участвовать в мужской жеребьевке. Анастасия Павлюченкова занимает 15-е место в женском рейтинге.

В публикации говорится, что пока неясно, будет ли введен запрет для спортсменов из Беларуси. Беларусь является ключевым плацдармом для вторжения в Украину.

Руководящие органы мирового тенниса запретили России и Беларуси участвовать в международных командных соревнованиях после вторжения. Отдельным игрокам разрешается участвовать в турах, но не под именем или флагом своей страны.

В прошлом месяце министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон заявил, что ему будет неудобно, если "российский спортсмен будет нести российский флаг" в Уимблдоне в Лондоне.