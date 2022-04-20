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Российским теннисистам запретили участвовать на Уимблдоне

Фото: Уимблдон закрыли для российских теннисистов (wimbledon.com)
Автор: Александр Белоус

Российские теннисисты не будут допущены к участию в Уимблдоне в этом году. Решение принято из-за вторжения Москвы в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новостной спортивный сайт Sportico.

Запрет на участие российских игроков не позволит второй ракетке мира Даниилу Медведеву и Андрею Рублеву, занимавшему восьмое место, участвовать в мужской жеребьевке. Анастасия Павлюченкова занимает 15-е место в женском рейтинге.

В публикации говорится, что пока неясно, будет ли введен запрет для спортсменов из Беларуси. Беларусь является ключевым плацдармом для вторжения в Украину.

Руководящие органы мирового тенниса запретили России и Беларуси участвовать в международных командных соревнованиях после вторжения. Отдельным игрокам разрешается участвовать в турах, но не под именем или флагом своей страны.

В прошлом месяце министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон заявил, что ему будет неудобно, если "российский спортсмен будет нести российский флаг" в Уимблдоне в Лондоне.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Уимблдон