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Російським тенісистам заборонили брати участь на Вімблдоні

Фото: Вімблдон закрили для російських тенісистів (wimbledon.com)
Автор: Олександр Білоус

Російські тенісисти не будуть допущені до участі в Вімблдоні в цьому році. Рішення прийнято через вторгнення Москви в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на новинний спортивний сайт Sportico.

Заборона на участь російських гравців не дозволить другій ракетці світу Данилу Медведєву і Андрію рубльову, який займав восьме місце, брати участь в чоловічому жеребкуванні. Анастасія Павлюченкова займає 15-е місце в жіночому рейтингу.

У публікації йдеться, що поки неясно, чи буде введена заборона для спортсменів з Білорусі. Білорусь є ключовим плацдармом для вторгнення в Україну.

Керівні органи світового тенісу заборонили Росії та Білорусі брати участь у міжнародних командних змаганнях після вторгнення. Окремим гравцям дозволяється брати участь в турах, але не під ім'ям або прапором своєї країни.

Минулого місяця міністр спорту Великобританії Найджел Хаддлстон заявив, що йому буде незручно, якщо "російський спортсмен буде нести російський прапор" в Вімблдоні в Лондоні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Уимблдон