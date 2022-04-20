Російським тенісистам заборонили брати участь на Вімблдоні

Заборона на участь російських гравців не дозволить другій ракетці світу Данилу Медведєву і Андрію рубльову, який займав восьме місце, брати участь в чоловічому жеребкуванні. Анастасія Павлюченкова займає 15-е місце в жіночому рейтингу.

У публікації йдеться, що поки неясно, чи буде введена заборона для спортсменів з Білорусі. Білорусь є ключовим плацдармом для вторгнення в Україну.

Керівні органи світового тенісу заборонили Росії та Білорусі брати участь у міжнародних командних змаганнях після вторгнення. Окремим гравцям дозволяється брати участь в турах, але не під ім'ям або прапором своєї країни.

Минулого місяця міністр спорту Великобританії Найджел Хаддлстон заявив, що йому буде незручно, якщо "російський спортсмен буде нести російський прапор" в Вімблдоні в Лондоні.