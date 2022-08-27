По российским программам и с конвоем: как оккупанты готовятся к учебному году
Российские оккупанты готовятся к учебному году на захваченных территориях Украины. Обучать украинских школьников они хотят по российским программам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.
Оккупанты планируют провести для детей лекцию "Наша страна - Россия", посвященную "патриотизму". Во время нее пропагандисты расскажут об "успехах спецоперации России", а Запад традиционно обвинят в увеличении количества жертв.
В то же время оккупанты пытаются любым образом обеспечить минимальное количество учеников в школах. Для этого они:
- давят на педагогов, чтобы обеспечить школы учителями;
- осуществляют "переподготовку" учителей, согласившихся на сотрудничество;
- "подкупают" родителей, обещая выплаты по 10 тысяч рублей за отправку детей в школы;
- привозят российские учебники на временно оккупированные территории.
Кроме того, сегодня кремлевский куратор по Донбассу Сергей Кириенко заявил, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей школьники будут учиться под военным конвоем. Он отметил, что вооруженную охрану в школах так называемых "ЛДНР" поручил обеспечить Владимир Путин.
Украина же призывает родителей эвакуировать детей из оккупированных районов востока и юга на подконтрольную территорию.
Напомним, что в Мариуполе и Мелитополе оккупанты угрожают лишать родительских прав, если дети не пойдут в школу.
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