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Російських військ у Києві немає, - Кличко

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Київ, Неділя 27 лютого 2022 14:11
Російських військ у Києві немає, - Кличко Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Ситуація в Києві 27 лютого залишається напруженою, але російських військ у столиці немає. Військові та територіальна оборона продовжують знищувати диверсантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення мера Віталія Кличка.

"Київ продовжує утримувати оборону. Російських військ у столиці немає. Але наші військові, правоохоронці та терроборона продовжують виявляти та знешкоджувати диверсантів. Вночі були сутички і перестрілки. Знищили кілька великих диверсійних груп", - зазначив Кличко.

За його словами, для безпеки киян введено комендантську годину до завтрашнього ранку. Вийти з дому можна тільки в укриття за сигналом повітряної тривоги.

Він також додав, що з 24 лютого загинули або померли 9 мирних жителів, у тому числі одна дитина, 4 невідомих і 18 військових і бійців територіальної оборони. Поранено 106 осіб, з них 47 цивільних, у тому числі троє дітей і 17-річний курсант.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Київ йдуть особливо небезпечні російські терористи колонною військової техніки з білою літерою "V".

Також сьогодні не підтвердилася інформація про те, що російські війська під час обстрілу влучили в пункт захоронення ядерних відходів.

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