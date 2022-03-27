Російських військових вибили з села в Харківській області
У неділю, 27 березня, Збройні Сили України звільнили ще один населений пункт у Харківській області від окупації. Українські військові вибили з села Гусарівка російських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Збройних сил України в Facebook.
Село Гусарівка було окуповане силами 2 батальйонно тактичними групами рашистів за підтримки підрозділів російського спецназу.
Українські військові знищили близько 60 одиниць ворожої техніки.
Однак точні втрати особового складу не уточнюються, але в ЗСУ заявили, що вони перевищують сотню.
Фото: російських військових вибили з села в Харківській області (facebook.com/AFUkraine)
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