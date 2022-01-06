Российских военных привели в боевую готовность для отправки в Казахстан
Фото: военных РФ привели в боевую готовность для отправки в Казахстан (facebook.com/mod.mil.rus)
Российский авиаполк под Оренбургом привели в боевую готовность. С военного аэродрома собираются отправить спецборт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.
По данным канала, в республику могут также перебросить 11-ю отдельную гвардейскую инженерную бригаду, которая дислоцируется в городе Каменск-Шахтинский.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в связи с обращением президента Казахстана принял решение направить, коллективные миротворческие силы ОДКБ в республику с целью стабилизации и нормализации обстановки.