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Российских военных привели в боевую готовность для отправки в Казахстан

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Россия, Четверг 06 января 2022 01:56
Российских военных привели в боевую готовность для отправки в Казахстан Фото: военных РФ привели в боевую готовность для отправки в Казахстан (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

Российский авиаполк под Оренбургом привели в боевую готовность. С военного аэродрома собираются отправить спецборт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

По данным канала, в республику могут также перебросить 11-ю отдельную гвардейскую инженерную бригаду, которая дислоцируется в городе Каменск-Шахтинский.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в связи с обращением президента Казахстана принял решение направить, коллективные миротворческие силы ОДКБ в республику с целью стабилизации и нормализации обстановки.

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