ua ru
Чт, 28 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

С российских военнопленных, которые идут на обмен, будут снимать обвинения

Новина українською →
Украина, Четверг 28 июля 2022 18:31
С российских военнопленных, которые идут на обмен, будут снимать обвинения Фото: с оккупантов, которых отправят на обмен, снимут обвинения (tm / zsu)
Автор: Евгений Прокопенко

Верховная рада внесла изменения в УК и УПК относительно ответственности военнопленных россиян, которых отправят на обмен. С них снимаются обвинения при условии обмена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Законопроект дополняет УК новой статьей 841 "Освобождение от отбывания наказания в связи с принятием решения о передаче осужденного для обмена как военнопленного".

Этой статьей предусмотрено освобождение от отбывания наказания осужденного, в отношении которого уполномоченный орган принял решение о его передаче для обмена как военнопленного и который дал согласие на проведение такого обмена.

Если обмен осужденного не состоялся, суд по ходатайству прокурора направляет такого осужденного для дальнейшего отбывания назначенного ранее наказания.

Изменения в УПК (новая статья 2011 КПК) предлагают предусмотреть возможность отмены следственным судьей по ходатайству прокурора меры пресечения подозреваемому или обвиняемому, если уполномоченный орган принял решение о передаче его для обмена в качестве военнопленного.

Тогда как следственный судья или суд отменяют меры пресечения в порядке, предусмотренном статьей 2011 УПК, то подозреваемого/обвиняемого должны немедленно освободить и передать под надзор уполномоченного органа.

В законопроекте предусмотрен случай, когда осужденный, который был освобожден судом от отбывания наказания и обмен которого состоялся, до истечения сроков давности исполнения обвинительного приговора снова будет задержан на территории Украины из-за участия в боевых действиях. В такой ситуации суд его направит для отбывания назначенного наказания.

Изменениями в Уголовно-исполнительный кодекс Украины (в статью 152) предусмотрено, что основанием для освобождения от отбывания наказания является "принятие уполномоченным органом решения о передаче лица для обмена как военнопленного".

Если принятие судом решения о передаче осужденного для обмена как военнопленного, такое лицо немедленно освобождается от отбывания наказания.

Принятый законопроект позволит реализовать процедуру обмена подозреваемых, обвиняемых и осужденных как военнопленных.

Напомним, россияне заявили, что в их плену находятся около 6 тысяч украинских военнослужащих.

На днях более сотни российских семей обратились к Путину с требованием вернуть оккупантов, которые поехали на войну в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пленный
NEWS
Клименко стал новым руководителем САП
Клименко стал новым руководителем САП
DAILY
От Нюрнберга до Гааги. Как Путина могут судить за войну против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина От Нюрнберга до Гааги. Как Путина могут судить за войну против Украины