Российских военнопленных будут отдавать матерям, если они приедут в Киев. Опубликован список

Он рассказал, что российские женщины могут своими глазами увидеть, что происходит в Украине.

"Матери России, приезжайте в Киев и забирайте Ваших сыновей. После того ада, который они пережили вторгнувшись на нашу землю, мы точно знаем, что никто из них больше и пальца не поднимет против Украины!" - написал Геращенко.

Прошу донести эту информацию до тысяч несчастных матерей, сыновья которых попали в плен в Украине.

Принято решение отдавать пленных Российских солдат их матерям, если они приедут за ними в Украину, в Киев.

Что нужно сделать, чтобы вернуть своего сына из плена ?

1. Нужно позвонить на номера телефона указанный в листовке для того, чтобы узнать находиться Ваш сын в плену или погиб, необходимо зайти в телеграмм канал Груз 200

Или позвонить на горячую телефонную линию Министерства Обороны Украины - "Вернись живым из Украины" на многоканальные телефоны.

+380894201860

+380894201861

+380894201862

Или написать на почту :

Vernis_iz_ukraine@gmail.com

2. Затем, если Вы получили, подтверждение, что Ваш сын находится у нас в плену, мамы российских солдат должны добраться до Киева.

После вторжения фашисткой армии Путина и закрытия воздушного пространства, это можно сделать только таким способом:

"Добирайтесь до Калининграда или Минска. Оттуда автобусами или на такси к Польской границе. Затем через территорию Польши нужно будет добраться до КПП с Украиной. Там Вас встретят и сопроводят в Киев, где передадут Вам Вашего сына", - резюмировал Геращенко.

Также опубликован первый список военнопленных солдат армии России, обманом завлеченных на территорию мирной Украины.