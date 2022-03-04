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Російських військовополонених віддаватимуть матерям, якщо вони приїдуть до Києва. Опублікований список

Автор: Людмила Жукова

Російських військовополонених зможуть віддавати їх матерям, якщо ті приїдуть за ними до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави МВС Антона Геращенка.

Він розповів, що російські жінки можуть своїми очима побачити, що відбувається в Україні.

"Матері Росії, приїжджайте до Києва і забирайте ваших синів. Після того пекла, яке вони пережили вторгнувшись на нашу землю, ми точно знаємо, що ніхто з них більше і пальця не підніме проти України!"- написав Геращенко.

Прошу донести цю інформацію до тисяч нещасних матерів, сини яких потрапили в полон в Україні.

Прийнято рішення віддавати полонених російських солдатів їх матерям, якщо вони приїдуть за ними в Україну, в Київ.

Що потрібно зробити, щоб повернути свого сина з полону ?

1. Потрібно зателефонувати на номери телефону вказаний в листівці для того, щоб дізнатися, чи перебуває Ваш син в полоні або загинув, необхідно зайти в телеграм канал Вантаж 200

Або зателефонувати на гарячу телефонну лінію Міністерства оборони України - "Повернись живим з України" на багатоканальні телефони.

+380894201860

+380894201861

+380894201862

Або написати на пошту :

Vernis_iz_ukraine@gmail.com

2. Потім, якщо ви отримали, підтвердження, що Ваш син знаходиться у нас в полоні, мами російських солдатів повинні дістатися до Києва.

Після вторгнення фашистської армії Путіна і закриття повітряного простору, це можна зробити тільки таким способом:

"Добирайтеся до Калінінграда або Мінська. Звідти автобусами або на таксі до польського кордону. Потім через територію Польщі потрібно буде дістатися до КПП з Україною. Там вас зустрінуть і супроводять до Києва, де передадуть Вам Вашого сина", - резюмував Геращенко.

Також опублікований список солдат, яких обманом заманили на територію України.

Нагадаємо, що українців закликають публікувати в соцмережах допити російських полонених.

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Вторгнення Росії до України