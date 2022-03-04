Російських військовополонених віддаватимуть матерям, якщо вони приїдуть до Києва. Опублікований список

Російських військовополонених зможуть віддавати їх матерям, якщо ті приїдуть за ними до Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави МВС Антона Геращенка.
Він розповів, що російські жінки можуть своїми очима побачити, що відбувається в Україні.
"Матері Росії, приїжджайте до Києва і забирайте ваших синів. Після того пекла, яке вони пережили вторгнувшись на нашу землю, ми точно знаємо, що ніхто з них більше і пальця не підніме проти України!"- написав Геращенко.
Прошу донести цю інформацію до тисяч нещасних матерів, сини яких потрапили в полон в Україні.
Прийнято рішення віддавати полонених російських солдатів їх матерям, якщо вони приїдуть за ними в Україну, в Київ.
Що потрібно зробити, щоб повернути свого сина з полону ?
1. Потрібно зателефонувати на номери телефону вказаний в листівці для того, щоб дізнатися, чи перебуває Ваш син в полоні або загинув, необхідно зайти в телеграм канал Вантаж 200
Або зателефонувати на гарячу телефонну лінію Міністерства оборони України - "Повернись живим з України" на багатоканальні телефони.
+380894201860
+380894201861
+380894201862
Або написати на пошту :
Vernis_iz_ukraine@gmail.com
2. Потім, якщо ви отримали, підтвердження, що Ваш син знаходиться у нас в полоні, мами російських солдатів повинні дістатися до Києва.
Після вторгнення фашистської армії Путіна і закриття повітряного простору, це можна зробити тільки таким способом:
"Добирайтеся до Калінінграда або Мінська. Звідти автобусами або на таксі до польського кордону. Потім через територію Польщі потрібно буде дістатися до КПП з Україною. Там вас зустрінуть і супроводять до Києва, де передадуть Вам Вашого сина", - резюмував Геращенко.
Також опублікований список солдат, яких обманом заманили на територію України.
Нагадаємо, що українців закликають публікувати в соцмережах допити російських полонених.
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