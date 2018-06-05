У російських тюрмах незаконно утримується понад 60 громадян України, - Геращенко

Серед політв'язнів є також представники кримськотатарського народу

У тюрмах Російської Федерації (РФ) незаконно утримується понад 60 українців, серед яких і представники кримськотатарського народу. Про це заявила перший заступник голови Верховної ради України Ірина Геращенко, йдеться на офіційному сайті ВРУ.

Так, за словами Геращенко, за чотири роки представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста не мали доступу до в'язниць на тимчасово окупованих територіях України, де незаконно утримуються українські громадяни, серед яких є цивільні і військові.

"Наразі немає жодного контакту зі Станіславом Асєєвим та з іншими незаконно утримуваними українцями", - зауважила Геращенко і закликала міжнародну спільноту напередодні світового чемпіонату з футболу консолідувати зусилля з метою посилення тиску на РФ.

За її словами, нині у тюрмах РФ незаконно утримується понад 60 українців, серед яких й представники кримськотатарського народу.

"Ми продовжуємо відчайдушно боротися за звільнення всіх українців і перебуваємо на постійному контакті з родичами незаконно ув’язнених", - розповіла Геращенко.

Нагадаємо, раніше Геращенко повідомляла, що донецького журналіста Станіслава Асеєва, який потрапив у полон "ДНР", утримують разом із вісьмома українськими військовослужбовцями.