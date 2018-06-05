Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У російських тюрмах незаконно утримується понад 60 громадян України, - Геращенко

НовиниПолітика    05.06.2018 - 10:18
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Серед політв'язнів є також представники кримськотатарського народу

У тюрмах Російської Федерації (РФ) незаконно утримується понад 60 українців, серед яких і представники кримськотатарського народу. Про це заявила перший заступник голови Верховної ради України Ірина Геращенко, йдеться на офіційному сайті ВРУ.

Так, за словами Геращенко, за чотири роки представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста не мали доступу до в'язниць на тимчасово окупованих територіях України, де незаконно утримуються українські громадяни, серед яких є цивільні і військові.

"Наразі немає жодного контакту зі Станіславом Асєєвим та з іншими незаконно утримуваними українцями", - зауважила Геращенко і закликала міжнародну спільноту напередодні світового чемпіонату з футболу консолідувати зусилля з метою посилення тиску на РФ.

За її словами, нині  у тюрмах РФ незаконно утримується понад 60 українців, серед яких й представники кримськотатарського народу.

"Ми продовжуємо відчайдушно боротися за звільнення всіх українців і перебуваємо на постійному контакті з родичами незаконно ув’язнених", - розповіла Геращенко.

Нагадаємо, раніше Геращенко повідомляла, що донецького журналіста Станіслава Асеєва, який потрапив у полон "ДНР", утримують разом із вісьмома українськими військовослужбовцями.

Путін виключив повернення Криму Україні на будь-яких умовах Росія почала масштабні військові навчання на кордоні з Україною і в Криму
Теги публікації: Ірина Геращенко, Російська Федерація, тюрьма, политзаключенные в РФ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Такого я ще не бачив": мережу здивував сервіс в поїзді "Укрзалізниці" (фото)
"Трагедія нічому не вчить": брат скандальної Олени Зайцевої затриманий за водіння в нетверезому стані (фото)
"Не потребую подарунків ворога": українець виграв міжнародний конкурс і відмовився їхати в РФ
Лінчевський вибачився за висловлювання про лікування онкохворих
On Top