Российских олимпийцев проинструктировали, как отвечать на вопрос "Чей Крым?"

ОКР предупреждает спортсменов, что при приближении Олимпиады им будет поступать больше запросов на комментарии и интервью, но такие запросы по злободневным темам "могут носить провокационный характер" и ставить олимпийцев "по незнанию" в неприятное положение.

Даже на секунду появившаяся информация в соцсетях (даже на эмоциях) может распространиться очень быстро, подчеркивается в инструкции: "Тщательно и внимательно относитесь к тому, что вы пишете, какие фото выкладываете, ставите лайки или оставляете комментарии".

На Олимпиаде, говорится в инструкции ОКР, спортсменам могут быть заданы вопросы на политические темы. Самый простой выход из ситуации, считают в ОКР, это ответить: "No comment".

Крым, Донбасс и другие подобные вопросы не надо обсуждать, поскольку "спорт должен оставаться вне политики", указали в памятке ОКР.

На вопросы про допинговые скандалы российский олимпиец должен ответить, что по этой части ему сказать нечего, поскольку в них он никогда не участвовал, а санкции против России за допинг должны комментировать те, кто их вводил.

В этих Играх россияне будут участвовать не под своим флагом из-за санкций Всемирного антидопингового агентства. Зарубежные и "отдельные российские" СМИ будут спрашивать именно об этом. Олимпийцам рекомендовано говорить, что они все равно представляют свою родину и это большая честь, хотя и хотелось бы слышать государственный гимн России, потому что это всегда очень эмоциональный момент (вместо него будет играть Первый концерт Петра Чайковского). Россияне будут выступать под флагом ОКР, а не под нейтральным флагом с олимпийскими кольцами, как на зимних Играх 2018 году в Пхёнчхане.