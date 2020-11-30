ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Российских миротворцев в Приднестровье должна заменить миссия ОБСЕ, - Санду

Автор: Марианна Присяжнюк

Российских миротворцев в непризнанном Приднестровье должна заменить миссия ОБСЕ. В этом регионе уже давно нет опасности военной эскалации.

Самые читаемые новости

Об этом на большой пресс-конференции заявила избранный президент Молдовы Майя Санду.

По ее словам, миротворческая группа находится в Приднестровье на основании соглашения Молдовы с Российской Федерацией, но Кишинев считает, что эта миссия должна быть мирной.

"В связи с тем, что опасности вооруженных столкновений давно нет, позиция молдавской стороны заключается в том, что эта миссия должна быть трансформирована в гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ", - заявила Санду.

Напомним, ранее Санду в очередной выступила за вывод оперативной группы российских войск из Приднестровья. По ее мнению, российская армия должна уйти вместе с боеприпасами, которые охраняет в этом регионе. Отметим, Молдова не давала согласия на размещение российских войск в Приднестровье.

В июне заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар уже говорил, что Киев и Кишинев требуют переформатировать миссию в Приднестровье в полицейскую под эгидой ОБСЕ.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины миротворцыМолдоваПриднестровьеМайя Санду