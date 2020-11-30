ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Російських миротворців в Придністров'ї має замінити місія ОБСЄ, - Санду

Автор: Маріанна Присяжнюк

Російських миротворців у невизнаному Придністров'ї має замінити місія ОБСЄ. В цьому регіоні вже давно немає небезпеки військової ескалації.

Популярні новини

Про це на великій прес-конференції заявила новообраний президент Молдови Майя Санду.

За її словами, миротворча група знаходиться в Придністров'ї на підставі угоди Молдови з Російською Федерацією, але Кишинів вважає, що ця місія має бути мирною.

"У зв'язку з тим, що небезпеки збройних сутичок давно немає, позиція молдавської сторони полягає в тому, що ця місія повинна бути трансформована в цивільну місію під егідою ОБСЄ", - заявила Санду.

Нагадаємо, раніше Санду в черговий виступила за виведення оперативної групи російських військ з Придністров'я. На її думку, російська армія має піти разом з боєприпасами, які охороняє в цьому регіоні. Зазначимо, Молдова не давала згоди на розміщення російських військ в Придністров'ї.

У червні заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар вже говорив, що Київ і Кишинів вимагають переформатувати місію в Придністров'ї на поліцейську під егідою ОБСЄ.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України миротворцыМолдоваПриднестровьеМая Санду