Российских лоббистов больше не будут впускать в здание Европарламента
Фото: российских лоббистов больше не будут впускать в здание Европарламента (flickr.com)
Представителям российских компаний запрещено посещать помещения Европейского парламента. Их обвинили в распространении пропаганды, а также ложных рассказах о войне в Украине.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт главы Европейского парламента Роберти Мецоли.
"Немедленно вступает в силу запрет на въезд представителям российских компаний в помещение Европейского парламента. Мы не должны позволять им распространять свою пропаганду и ложные, токсичные рассказы о вторжении в Украину. Мы останемся едиными и сильными против автократов", - написала Мецола.
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