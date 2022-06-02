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Російських лобістів більше не впускатимуть до будівлі Європарламенту

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Четвер 02 червня 2022 18:50
Російських лобістів більше не впускатимуть до будівлі Європарламенту Фото: російських лобістів більше не впускатимуть до будівлі Європарламенту (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Представникам російських компаній заборонено відвідувати приміщення Європейського парламенту. Їх звинуватили у поширені пропаганди, а також хибних розповідях щодо війни в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт голови Європейського парламенту Роберти Мецоли.

"Негайно набирає чинності заборона на в'їзд представникам російських компаній у приміщення Європейського парламенту. Ми не повинні дозволяти їм поширювати свою пропаганду та хибні, токсичні розповіді про вторгнення в Україну. Ми залишимося єдиними та сильними проти автократів", - написала Мецола.

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