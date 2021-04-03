Российских хакеров подозревают в краже писем чиновников Госдепартамента США

Российских хакеров подозревают во взломе почтового сервера Госдепартамента США в прошлом году. Они украли тысячи писем чиновников ведомства.
Источники в Конгрессе сообщили изданию, что подозреваемые российские хакеры украли тысячи электронных писем чиновников Госдепартамента США.
Злоумышленники получили доступ к электронной почте в Бюро по делам Европы и Евразии, Бюро по делам Восточной Азии и Тихого океана.
В то же время, пока неизвестно, была ли кража электронных писем Госдепартамента США частью шпионской кампании SolarWinds, но уточняется, что ведомство использовало программное обеспечение этой компании.
Напомним, хакеры из Северной Кореи пытались взломать серверы Pfizer. Они хотели получить доступ к информации о вакцине.
Ранее сообщалось, что хакеры атакуют украинцев в Telegram.