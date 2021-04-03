Российских хакеров подозревают в краже писем чиновников Госдепартамента США

Источники в Конгрессе сообщили изданию, что подозреваемые российские хакеры украли тысячи электронных писем чиновников Госдепартамента США.

Злоумышленники получили доступ к электронной почте в Бюро по делам Европы и Евразии, Бюро по делам Восточной Азии и Тихого океана.

В то же время, пока неизвестно, была ли кража электронных писем Госдепартамента США частью шпионской кампании SolarWinds, но уточняется, что ведомство использовало программное обеспечение этой компании.