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Російських хакерів підозрюють у крадіжці листів чиновників Держдепартаменту США

Автор: РБК-Україна

Російських хакерів підозрюють у зломі сервера Держдепартаменту США в минулому році. Вони вкрали тисячі листів чиновників відомства.

Про це повідомляє Politico.

Джерела в Конгресі повідомили виданню, що підозрювані російські хакери вкрали тисячі електронних листів чиновників Держдепартаменту США.

Зловмисники отримали доступ до електронної пошти в Бюро у справах Європи, Євразії, Бюро у справах Східної Азії та Тихого океану.

Однак, поки що невідомо, чи була крадіжка електронних листів Держдепартаменту США частиною шпигунської кампанії SolarWinds, але уточнюється, що відомство використало програмне забезпечення цієї компанії.

Нагадаємо, хакери з Північної Кореї намагалися зламати сервери Pfizer. Вони хотіли отримати доступ до інформації про вакцину.

Раніше повідомлялося, що хакери атакують українців в Telegram.

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Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати Америки
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