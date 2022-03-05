Российских и белорусских железнодорожников исключили из Международного союза, - МИУ

"Сегодня поступил официальный ответ от Международного союза железных дорог (UIC) об отстранении российской и Белорусской железной дороги от участия в организации", - говорится в сообщении.

Запрет на участие в организации будет действовать до установления мира в Украине.

"UIC сообщили, что следят за ситуацией и выразили солидарность с Украинской железной дорогой в сложные времена", - говорится в письме UIC.

Международный союз железных дорог (Union internationale des chemins de fer) был основан в 1922 году. Он является всемирной ассоциацией торгово-экономического сотрудничества между основными субъектами международного железнодорожного сектора, объединяющего 204 организации. Штаб-квартира UIC расположена в Париже.