Російських та білоруських залізничників виключили з Міжнародного союзу, - МІУ

"Сьогодні надійшла офіційна відповідь від Міжнародного союзу залізниць (UIC) про відсторонення російської та білоруської залізниці від участі в організації", - йдеться у повідомленні.

Заборона на участь в організації діятиме до встановлення миру в Україні.

"UIC повідомили, що стежать за ситуацією та висловили солідарність з Українською залізницею у складні часи", - йдеться у листі UIC.

Міжнародний союз залізниць (Union internationale des chemins de fer) був заснований у 1922 році. Він є всесвітньою асоціацією торговельно-економічного співробітництва між основними суб'єктами міжнародного залізничного сектора, що об'єднує 204 організації. Штаб-квартира UIC розташована у Парижі.