UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Российские журналисты устроили протесты у здания ФСБ, их задержали

Автор: РБК-Украина

Несколько российских журналистов устроили протесты у здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянке в Москве. Сотрудники полиции задержали некоторых участников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РБК.

Сообщается, что сегодня возле здания ФСБ прошла серия одиночных пикетов против того, что независимые СМИ в России признаются иностранными агентами.

Участники акции держали плакаты "Свободная журналистика, а не вот это вот все", "Будет ласковый дождь", "Мы не перестанем быть журналистами" и другие. В протестах принимали участие кандидат в депутаты Госдумы Марина Литвинович, журналист "Радио Свобода" Антон Сергиенко, ведущая радиостанции "Эхо Москвы" Ирина Баблоян, сотрудники "Дождя" и "Важных историй", которые признаны иностранными агентами.

Также сообщается, что силовики задержали журналистку The Bell Юлию Старостину, журналистку "Дождя" Ксению Миронову, Илью Васюнина из RT, редактора "Таких дел" Ларису Жукову и журналистку Софью Гройсман.

Напомним, ранее в России ввели штрафы для изданий, которые без указания статуса иностранных агентов цитируют соответствующие СМИ.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФСБРоссийская Федерация