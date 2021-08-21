Российские журналисты устроили протесты у здания ФСБ, их задержали

Несколько российских журналистов устроили протесты у здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянке в Москве. Сотрудники полиции задержали некоторых участников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РБК .

Сообщается, что сегодня возле здания ФСБ прошла серия одиночных пикетов против того, что независимые СМИ в России признаются иностранными агентами.

Участники акции держали плакаты "Свободная журналистика, а не вот это вот все", "Будет ласковый дождь", "Мы не перестанем быть журналистами" и другие. В протестах принимали участие кандидат в депутаты Госдумы Марина Литвинович, журналист "Радио Свобода" Антон Сергиенко, ведущая радиостанции "Эхо Москвы" Ирина Баблоян, сотрудники "Дождя" и "Важных историй", которые признаны иностранными агентами.

Также сообщается, что силовики задержали журналистку The Bell Юлию Старостину, журналистку "Дождя" Ксению Миронову, Илью Васюнина из RT, редактора "Таких дел" Ларису Жукову и журналистку Софью Гройсман.