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Российские оккупанты нанесли ракетный удар по аэропорту в Кривом Роге

Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в четверг, 10 марта, обстреляли международный аэропорт в селе Лозоватка, неподалеку от города Кривой Рог. Враг выпустил две ракеты класса "Воздух-Земля".

Об этом сообщает РКБ-Украина со ссылкой на главу военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

"Только что два прилета ракет по аэропорту в Лозоватке. Воронки до пяти метров. Люди не пострадали", - отметил он.

Вилкул призвал жителей быть внимательными и обращать внимание на сигналы "Воздушная тревога".

"Хочу напомнить, что сигнал "Воздушная тревога" подается заранее, и у вас всегда есть от 5 до 10 минут (в зависимости от того, откуда вышли ракеты), чтобы пройти в укрытие", - добавил чиновник.

Напомним, в Житомирской области украинские защитники сбили вражеские ракеты.

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