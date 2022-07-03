UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские войска закрепляются в районе Лисичанска, - глава ОВА

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты закрепляются в районе Лисичанска. Город в огне, враг бросил на него все свои силы и атакует с непонятно жестокой тактикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

Он сравнил, если в Северодонецке за месяц уличных боев остались уцелевшие дома и админздания, то в Лисичанске в течение короткого промежутка времени те же админздания уничтожены дотла.

"Много и россиян, и оружия, что они применяют. И это несмотря на уничтожение нескольких складов с вражескими боеприпасами. Несут потери, но упорно продвигаются. Они закрепляются в городе, а также в Верхнекаменке, и продолжают уничтожать населенные пункты", - пишет Гайдай.

По его словам, также в минувшие сутки спасатели ликвидировали возгорание многоэтажек и частных усадеб, магазина, а также еще одного торгового центра.

"Раненая женщина госпитализирована в больницу Днепропетровщины. Также от обстрелов российской армией пострадали Золотаревка и Белогоровка. Вблизи последней отражено вражеское наступление", - добавил Гайдай.

Напомним, что по данным утреннего Генштаба, россияне пытаются закрепиться в Лисичанске.

Добавим, что российские войска сосредоточили силы на захвате Лисичанска, потому, как ранее отметил Гайдай, это последний неоккупированный город в Луганской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛисичанскДонбассВойна России против Украины